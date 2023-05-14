Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало

aA
В выходные Паланга пригласила отдыхающих насладиться необыкновенным мероприятием – уже в 15-й раз на курорте проводится "Янтарные выходные", привлекающие большое внимание жителей и гостей города.
Palangoje saujomis barstė Lietuvos auksą, kiti už gintaro papuošalus negaili ir tūkstančių (Tomo Sakalausko nuotr.)
Palangoje saujomis barstė Lietuvos auksą, kiti už gintaro papuošalus negaili ir tūkstančių (Tomo Sakalausko nuotr.)

Желающие могли не только понаблюдать за процессом обработки янтаря, но и попробовать отшлифовать янтарь или нанизать на него бусины.

В скверу Юрате и Каститиса можно было купить различные изделия из янтаря: ожерелья, браслеты, броши, янтарные вазы и даже сшитые из янтаря наволочки.

Delfi поинтересовался их ценами.

"Наволочка с нашитыми кусочками янтаря - 60 евро. Она предназначена для того, чтобы лучше спалось, чтобы вы всегда были свежими", — сказала продавец янтаря.

Также она продемонстрировала янтарное ожерелье стоимостью 500 евро и массивный янтарный браслет стоимостью 700 евро.

"И литовки покупают, несколько уехали в Канаду. Купили не один... У нас был очень красивый большой браслет, который одна учительница из Расейняй купила за 4500 литов. Тогда еще были литы… Это единичные изделия", – сказала продавец.

Она тут же добавила: "У каждого товара есть свой покупатель".

Чемпион по сбору янтаря порадовал детей

Познакомившись с тонкостями обработки янтаря, участники "Янтарных выходных" были приглашены на морское побережье – именно здесь проходил 10-й чемпионат Литвы по сбору янтаря. Попробовать свои силы были приглашены прошлогодние чемпионы и случайные отдыхающие.

В этом году в чемпионате соревновались участники из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Мариямполя, Казлу Руды, Кярнаве, Паневежиса, Швянтойи, Алитуса и Шяуляй.

Урте Бражджюнайте из Паневежиса, которая за 7 минут собрала 59,5 г янтаря, одержала победу в этом чемпионате и показала красивый жест - весь собранный янтарь она раздала детям.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литовцы едут не только в Беларусь, но и в Россию: число визитов удвоилось, причины разные

Еще в апреле прошлого года, когда Беларусь ввела...

Тысячи жителей могут вернуть несколько сотен евро, но ничего не делают: через 5 лет эти деньги списываются

Каждый год жители Литвы могут вернуть переплату по...

В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место

В субботу вечером на "Ливерпуль Арене" представители 26...

Palangoje saujomis barstė Lietuvos auksą, kiti už gintaro papuošalus negaili ir tūkstančių (Tomo Sakalausko nuotr.) Palangoje saujomis barstė Lietuvos auksą, kiti už gintaro papuošalus negaili ir tūkstančių (Tomo Sakalausko nuotr.)

Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало

В выходные Паланга пригласила отдыхающих насладиться...

На улицах Вильнюса установлен впечатляющий мировой рекорд

Бегун на длинные дистанции Александр Сорокин в...