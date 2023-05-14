Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало

Желающие могли не только понаблюдать за процессом обработки янтаря, но и попробовать отшлифовать янтарь или нанизать на него бусины.

В скверу Юрате и Каститиса можно было купить различные изделия из янтаря: ожерелья, браслеты, броши, янтарные вазы и даже сшитые из янтаря наволочки.

Delfi поинтересовался их ценами.

"Наволочка с нашитыми кусочками янтаря - 60 евро. Она предназначена для того, чтобы лучше спалось, чтобы вы всегда были свежими", — сказала продавец янтаря.

Также она продемонстрировала янтарное ожерелье стоимостью 500 евро и массивный янтарный браслет стоимостью 700 евро.

"И литовки покупают, несколько уехали в Канаду. Купили не один... У нас был очень красивый большой браслет, который одна учительница из Расейняй купила за 4500 литов. Тогда еще были литы… Это единичные изделия", – сказала продавец.

Она тут же добавила: "У каждого товара есть свой покупатель".

Чемпион по сбору янтаря порадовал детей

Познакомившись с тонкостями обработки янтаря, участники "Янтарных выходных" были приглашены на морское побережье – именно здесь проходил 10-й чемпионат Литвы по сбору янтаря. Попробовать свои силы были приглашены прошлогодние чемпионы и случайные отдыхающие.

В этом году в чемпионате соревновались участники из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Мариямполя, Казлу Руды, Кярнаве, Паневежиса, Швянтойи, Алитуса и Шяуляй.

Урте Бражджюнайте из Паневежиса, которая за 7 минут собрала 59,5 г янтаря, одержала победу в этом чемпионате и показала красивый жест - весь собранный янтарь она раздала детям.