Литовцы быстро восстанавливают объекты в Киеве: восстановлен торговый центр, работает новый магазин

Сейчас работает 2/3 магазинов в ТЦ Retroville, в ближайшие 6 месяцев планируют восстановить оставшуюся часть.

"Действующие магазины сейчас не только генерируют прибыль, но и предоставляют коммерческую социальную инфраструктуру, в которой нуждаются жители Киева. Мы начали с капремонта наименее поврежденной части ТЦ. На это ушло больше 5 млн. евро, уже в конце июля мы завершили 80% работа. В ближайшие полгода мы планируем отремонтировать почти всю оставшуюся часть", – сказал Айварас Каралюс, глава BT Invest.

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В ТЦ работают магазин Novus, кинотеатр Multiplex“, детская площадка Papashon, магазины Sinsay, House, Cropp, New Yorker . Taip pat atidaryta bи др. Работают 13 ресторанов.

Площадь ТЦ Retroville - больше 100 000 кв. м.

"Это большой объект, поэтому некоторые части здания, которые были серьезно повреждены - офисное крыло и бассейн, будут отремонтированы позже. Работы были начаты с той части, которая получила меньше повреждений", – сказал Каралюс.

Он рассказал, что в ходе работ компания сталкивается с немалыми вызовами, например, с высокими ценами на стройматериалы.

Кроме того, дорожает и электричество, поэтому арендаторы экономят.

"Электричество в Украине сейчас стоит 0,14 евро за кВт/ч. Это на 47% дороже в гривнах, чем год назад или на 23% дороже чем в евро год назад. Поэтому мы пересмотрели все договоры об аренде, предупредили арендаторов о программе экономии энергии, снизили температуру в помещении", – сказал управляющий Retroville.

По словам Каралюса, судя по заторам на улицах Киева, жители возвращаются в город.

Сейчас посещаемость ТЦ Retroville составляет 65% от уровня посещаемости до войны.

Компания BT Invest в Украине владеет и сетью магазинов Novus.

По словам Каралюса, во время войны были серьезно повреждены 4 магазина, но 20 сентября был уже открыт третий из них.

Последний был очень серьезно поврежден, поэтому его открытие планируется во второй половине декабря.

Литовские предприниматели не только восстанавливают поврежденные магазины, но и строят новые.