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6 июля в Литве празднуют День государства или День коронации Миндаугаса. Традиционный праздничный акцент этого дня - исполнение гимна страны - "Национальной песни".
Литовцев всего мира объединило исполнение "Национальной песни"
© DELFI / Tomas Vinickas

Во многих муниципалитетах в этот день состоялись праздничные концерты, выставки и экскурсии.

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