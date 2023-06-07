Лето вступает в свои права: в ближайшие дни ждет жаркая погода

Днем будет по-летнему тепло, после обеда воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Теплее будет в Алитусском, Мариямпольском и Таурагском округах, прохладнее - на севере и на северо-востоке страны, а также у моря.

В четверг погода почти не изменится. Ночью будет ясно и малооблачно, без осадков. Ночью температура составит 10-15, на севере местами 7-9 градусов тепла, днем будет 24-29 градусов тепла, у моря немного прохладнее.

В пятницу ночью будет ясно и сухо, днем местами появятся облака и пройдет кратковременный дождь, кое-где с грозами. Ночью будет 10-15, днем 24-29 градусов тепла, у моря и на севере страны будет 21-23 градуса тепла.