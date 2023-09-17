Лето не кончается: в Литву идет тепло

В ночь на понедельник ожидается спокойная погода, будет сухо и малооблачно. Местами ожидается небольшой туман. Температура составит 7–12, у моря 14 градусов тепла.

Во вторник с запада придет атмосферный фронт. Облачность увеличится. Ночью небольшие осадки возможны лишь местами. Температура воздуха будет 11-16 градусов. Днем будут активно формироваться облака – во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, кое-где осадки будут очень сильными. Днем воздух прогреется до 21–26 градуса тепла.