Лето не кончается: в Литву идет тепло

 
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ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas
В воскресенье страна окажется между двумя антициклонами. Ожидается переменная облачность, однако вероятность осадков невелика. Будет дуть слабый ветер переменного направления.

После обеда воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается спокойная погода, будет сухо и малооблачно. Местами ожидается небольшой туман. Температура составит 7–12, у моря 14 градусов тепла.

В понедельник днем увеличится облачность. Местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Воздух прогреется до 22–26 градусов тепла.

Во вторник с запада придет атмосферный фронт. Облачность увеличится. Ночью небольшие осадки возможны лишь местами. Температура воздуха будет 11-16 градусов. Днем будут активно формироваться облака – во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, кое-где осадки будут очень сильными. Днем воздух прогреется до 21–26 градуса тепла.

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