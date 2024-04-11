Летнее тепло вытесняет прохладная погода

Днем будет 12-16 и лишь местами в Сувалькии и Дзукии воздух еще прогреется до 17, у моря будет всего 9-11 градусов тепла. В первой половине дня будет малооблачно, но после полудня на Западе облаков станет больше. По мере приближения ночи в некоторых западных районах пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня усилится западный ветер.
В пятницу ночью особых осадков не ожидается. У моря порывы юго-западного ветра достигнут 15-16 м/с. До утра температура опустится до 6-11 градусов тепла. Днем небольшие дожди уже пройдут во многих районах. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Днем будет 11-16, на западе местами 8-10 градусов тепла.
Похожей погода будет и в субботу.
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