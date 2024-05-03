Лекарства по электронным рецептам можно приобрести в Латвии и Польше

"Открывая возможность жителям Литвы приобретать рецептурные лекарства в зарубежных странах, мы делаем важный шаг на пути к еще более сильному Европейскому союзу здравоохранения. Жителям Литвы, которые употребляют рецептурные лекарства, и в то же время работают, учатся или путешествуют в странах ЕС, не нужно будет носить с собой бумажный рецепт, поскольку выданный в Литве электронный рецепт будет виден и действителен в аптеке зарубежного государства. Также граждане Литвы, проживающие за границей и получающие медицинские услуги, при посещении Литвы будут иметь возможность приобретать рецептурные лекарства в литовских аптеках", - сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Някшу.
Вице-министр отмечает, что этот проект европейского масштаба реализуется поэтапно, поэтому какое-то время приобретать рецептурные лекарства можно будет только в соседних странах.
Первой страной ЕС, с которой Литва начала обмениваться данными электронных рецептов, является соседняя Латвия, а со следующей недели начнется сотрудничество и с Польшей.
"Очень скоро к списку стран, с которыми мы сотрудничаем, добавятся соседняя Эстония, а также Испания и Финляндия, популярные среди литовских туристов. Мы надеемся, что таким образом у соотечественников, приезжающих за границу, не возникнет трудностей с приобретением рецептурных лекарств", - говорит директор по управлению услугами Центра регистров Диана Вилите.
Министерство отмечает, что после запуска новой услуги некоторые аптеки в зарубежных странах, возможно, не смогут сразу успешно подключиться к межгосударственной системе эл. рецептов, поэтому перед поездкой за лекарствами в Латвии или Польше рекомендуется узнать о возможности использования литовского электронного рецепта, позвонив в конкретную аптеку.
Проект реализован за счет средств ЕС и государственного бюджета, техническое решение по заказам Центра регистров реализовано компанией Novian Systems за 500 000 евро.
По данным Центра регистров, в 2023 году в Литве было выписано около 20 млн электронных рецептов, а по ним в аптеках выдано около 18 млн. рецептурных лекарств.