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На переговорах в Евросоюзе Латвия и Эстония обеспечили себя дополнительными дозами вакцины производства Pfizer и BioNTech во втором квартале этого года.
„Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcina
„Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcina
© Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лииметс, сообщившая о будущем получении дополнительных доз, поблагодарила Литву "за хорошее сотрудничество и поддержку в этом процессе".

Financial Times сообщила, что Латвия во втором квартале получит дополнительно 376 тыс. доз вакцины, а Эстония – 41 тысячу.

Дополнительные вакцины также получат Хорватия, Словакия и Болгария.

Исходя из механизма солидарности, были разделены почти 3 млн доз среди 24 стран ЕС. Австрия, Словакия и Чехия не участвуют в схеме перераспределения.

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Эти вакцины направляются в страны с худшим положением. В четвертом квартале они "вернут долг" и получат соответственно меньше, чем другие страны, которые поделились с ними вакцинами.

Латвия является одной из наименее привитых стран в Европе, поскольку заказала много вакцин производства AstraZeneca, которые запаздывают, и немного вакцин Pfizer. Эстония прививает успешнее, чем большинство других государств Европы, но в последнее время фиксирует огромный рост заболеваемости коронавирусом.

Между пятью странами разделены три миллиона доз, которые являются частью из дополнительного пакета в 10 млн. доз, который Pfizer поставит раньше запланированных сроков. Оставшиеся 7 млн должны быть распределены между всеми странами-членами, с учетом количества населения.

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