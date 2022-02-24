"Может, вы уже знаете, скольких людей сегодня убил Путин в Украине? Может, знаете, сколько запланировал убить завтра? Может знаете, сколько европейских правителей обратились в Гаагский трибунал с обвинениями в адрес Путина в преступлениях против человечества? Таких нет? Так может хотя бы Литва поднимет знамя свободы", – сказал Ландсбергис собравшимся у российского посольства.

"Одно из двух: или миру конец, или России конец. Будем надеяться, что это России конец. Может, это было неизбежно, для того чтобы мир выздоровел от российского рака", – сказал профессор.

"Кто знает, достаточно ли сейчас России будет сменить больного руководителя, чтобы она и мир избежали катастрофы. Надо менять весь режим, всю философию жизни. Не насилие, а человечность должны быть во главе, иначе весь мир уйдет в тартарары вместе с Россией", – заметил Ландсбергис.

Перед собравшимися 10-ью тысячами человек он сказал, что - если Европа оставит Украину одну, это будет самоубийством.

Поэтому, по его мнению, сейчас надо определиться и выбрать, по какую сторону стоять.

"Это и вопрос для некоторых литовских предпринимателей и режиссеров: европейцы ни или москвичи? Сейчас как никогда надо определиться, где ты стоишь: у мошны в Москве или идешь туда, где люди свободны, где они голосуют, требуют и, как в Украине, гибнут за свободу. Все должны сделать выбор", – сказал Ландсбергис.