aA
Председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что после нападения России на Украину мир пришел к концу. Поэтому, считает он, сейчас все должны выбрать, на чьей стороне им стоять.

"Может, вы уже знаете, скольких людей сегодня убил Путин в Украине? Может, знаете, сколько запланировал убить завтра? Может знаете, сколько европейских правителей обратились в Гаагский трибунал с обвинениями в адрес Путина в преступлениях против человечества? Таких нет? Так может хотя бы Литва поднимет знамя свободы", – сказал Ландсбергис собравшимся у российского посольства.

Статьи по теме:
Экс-глава ДГБ: в самой России происходит движение  (4)
"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войны  (22)

"Одно из двух: или миру конец, или России конец. Будем надеяться, что это России конец. Может, это было неизбежно, для того чтобы мир выздоровел от российского рака", – сказал профессор.

"Кто знает, достаточно ли сейчас России будет сменить больного руководителя, чтобы она и мир избежали катастрофы. Надо менять весь режим, всю философию жизни. Не насилие, а человечность должны быть во главе, иначе весь мир уйдет в тартарары вместе с Россией", – заметил Ландсбергис.

Перед собравшимися 10-ью тысячами человек он сказал, что - если Европа оставит Украину одну, это будет самоубийством.

Поэтому, по его мнению, сейчас надо определиться и выбрать, по какую сторону стоять.

"Это и вопрос для некоторых литовских предпринимателей и режиссеров: европейцы ни или москвичи? Сейчас как никогда надо определиться, где ты стоишь: у мошны в Москве или идешь туда, где люди свободны, где они голосуют, требуют и, как в Украине, гибнут за свободу. Все должны сделать выбор", – сказал Ландсбергис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Viktorija Dačinskaitė

Po pasaulį keliauja nematoma grėsmė, kurią sustabdyti būdų nėra: mokslininkai ją vadina globaliu biocheminiu ginklu

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Įspėja į egzotišką šalį plūstančius lietuvius: tik grįžęs namo supratau, kad man labai pasisekė

Delfi Plius Kamran Haider, Ismail Dilawar, DELFI

Pačiame krizės įkarštyje pas Putiną vyksta netikėtas svečias

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Perspėja: jei Europa pražiopsos tuos momentus, tai Putinas eis toliau, jo nesustabdys niekas

Aivaras Vilutis

Šis mokslininkas tikina išgydysiąs senėjimą: dar neištirtus papildus šluoja nuo lentynų ir rizikuoja

Delfi Plius Jurgita Vaskel

Pasiilgusiems pavasario skonio: pikantiški kiaulienos šašlykai orkaitėje arba keptuvėje

Ernestas Naprys

80 mln. sąskaitų atidariusi įmonė kriptovaliutoms žada ateitį: pasakė, kodėl dvigubina komandą Lietuvoje

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

Delfi Plius Thomas Mulier, James Paton

Proveržis vėžio gydyme: naujas vaistas gali padėti padidinti pacientų išgyvenamumą

Verslas Plius Lukas Miknevičius

Atgijo lietuvių susidomėjimas būstais užsienyje: ir pigiau nei Palangoje, ir oras geresnis

Verslas Plius Archie Hunter, Anna Edwards

Didžiausios nepriklausomos naftos prekiautojos pasaulyje vadovas: naftos kaina viršys 100 JAV dolerių „ilgesnį laikotarpį“

Verslas Plius Edgaras Savickas

„Danske Bank“ vadovas: Lietuvoje vis dar išlikęs milžiniškas valandinių atlyginimų skirtumas

Delfi Plius Henry Meyer, Andrey Biryukov, DELFI

Išsigando net ištikimiausi sąjungininkai: Putino surengtą šou demaskavo kelios detalės

Delfi Plius Kotryna Jurgilevičiūtė

Psichologė: nevaisingos poros pasirenka kentėti vienumoje ir pyksta ant draugų bei giminaičių, kurie turi vaikų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Palygino veido kremų už beveik 100 ir 10 eurų sudėtis: vienas ingredientas, esantis abiejuose, itin žalingas odai

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Prostitutės II Pasaulinio karo metu: žiaurumu garsėjantiems nacių bordeliams moteris grobė tiesiai iš gatvės

Eglė Girdenytė

Lietuvoje bręsta dar keli vienaragiai: ko trūksta, kad sėkmingų startuolių būtų daugiau

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po tylaus jaunuolio kauke – šaltakraujis monstras: žudiko pasakojimai pašiurpino net visko mačiusius ekspertus

Статьи по теме:

Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниями  Maxima изымает товары с прилавков (14)

В ответ на нападение России на Украину глава литовской...

Министр обороны Литвы: Украина нуждается в любой помощи НАТО начались консультации Альянса по четвертой статье (4)

Украина сейчас нуждается в любой помощи НАТО, говорит...

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией (2)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о...

TOP новостей

Ландсбергис выступил перед собравшимися: это конец либо всего мира, либо России (15)

Председатель Верховного Совета-Восстановительного...

Ukraina

Нападение России на Украину: российские военные захватили Чернобыльскую АЭС (231)

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...

Kijevas

Ситуация в Киеве ухудшается быстрее, чем предполагалось: ограничено горючее, закрываются магазины (4)

Бывший глава администрации президента Украины и...

МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам (8)

После того как Кремль начал военные действия в...

В Литве проходят акции в поддержку Украины: прямая трансляция Delfi из Вильнюса (79)

Сегодня по всей Литве проходят акции солидарности с...