Обязательно регулярно тестироваться на ковид должны врачи, медсестры, работники домов опеки, работники системы образования, торговли, производственных предприятий, общепита, сектора развлечений и др.

Delfi провел опрос крупных работодателей, которые работают в разных сферах, чтобы выяснить, кто из них намерен платить за тесты, а кто перекинет это обязательство на плечи работников.

В сети Maxima привиты или переболели 84% работников, не привиты 1900. Всего в компании 12 375 работников.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала Delfi, что они решили в декабре компенсировать эти расходы своим работникам, но с января непривитым придется платить за тесты из своего кармана. По предварительным подсчетам, это обойдется компании в 100 000 евро.

В Вильнюсском университете работают 5588 человек, привиты или переболели 95%. Канцлер ВУ Раймундас Балчунайтис сказал, что работникам придется делать тесты за свой счет.

Тестироваться должны работники компаний "Литовской железной дороги" – LTG Link и LTG Cargo. В компаниях работают 3478 человек.

"Мы рады, что работники группы ответственно оценивают ситуацию и соблюдают правила , прививаются. В LTG Link привиты или переболели 94%, а в LTG Cargo – 91,7% работников. Непривитые после 1 декабря будут тестироваться за свой счет", – сказала представитель "ЛЖД" Лаура Габрилавичюте.

Представитель Girteka Симонас Барткус сказал, что компания активно информирует работников о пользе вакцинации и возможности привиться как в Литве, так и за границей. Водителям тесты будут оплачивать до февраля. В Girteka Logistics работают 1475 человек, степень их иммунизации составляет 80-89%.

Обязаны тестироваться и работники производственных предприятий. Например, работники Achemos grupė. Концерн принял решение оплачивать тесты своим работникам. В компании работают 4700 человек. Уровень иммунизации составляет 80-89%, тестируются на данный момент 300 работников. Это количество постоянно сокращается, поскольку некоторые работники решают привиться.

Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле сказала, что все непривитые и не переболевшие работники с 1 декабря будут проверяться за свой счет. Работодатель не планирует компенсировать эти расходы. В компаниях концерна Оrlen Lietuva работают 1426 человек, уровень иммунизации составляет 90-100%.