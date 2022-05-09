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Кризис нелегальных мигрантов выявил бреши в безопасности не только Литвы, но и всего Европейского союза. Это стало стимулом к тому, чтобы как можно скорее задуматься о необходимых изменениях в охране приграничной зоны. При разрешении миграционного кризиса Литва обратила внимание и других членов стран ЕС к общей безопасности.

Девенишкес - приграничная территория, которая одной из первых столкнулась с кризисом мигрантов, нелегально пересекающих границу. Командир погранзаставы имени Гинтараса Жагуниса Жидрунас Вэйкас не скрывает – такого количества нелегально пересекающих границу мигрантов они не ожидали, однако с ситуацией удалось эффективно справиться.

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