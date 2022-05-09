Девенишкес - приграничная территория, которая одной из первых столкнулась с кризисом мигрантов, нелегально пересекающих границу. Командир погранзаставы имени Гинтараса Жагуниса Жидрунас Вэйкас не скрывает – такого количества нелегально пересекающих границу мигрантов они не ожидали, однако с ситуацией удалось эффективно справиться.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе на 9 мая не обошлось без инцидентов, задержаны два человека задержан Рагельскис
9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе,...
Президент Литвы призывает празднующих россиян задуматься: сейчас они более жестокие, чем нацисты
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает...
Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны
Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем...
Экономист предупреждает: рост цен в Литве становится неуправляемым
Литовская экономика и жители еще не успели прийти в...