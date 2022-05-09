Девенишкес - приграничная территория, которая одной из первых столкнулась с кризисом мигрантов, нелегально пересекающих границу. Командир погранзаставы имени Гинтараса Жагуниса Жидрунас Вэйкас не скрывает – такого количества нелегально пересекающих границу мигрантов они не ожидали, однако с ситуацией удалось эффективно справиться.