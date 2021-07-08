Кризис мигрантов: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси

В среду на территории Друскининкайской заставы завершили строительство ангара, в котором разместят около 70 нелегалов. Такой же ангар 8 июля планируют построить на заставе в Кабяляй.

Нелегалов разместили в Алитусском районе, в Алитусе, Игналиснком районе, Варенском и Лаздийском районах, а также в школе пограничников в Медининкай, в Пабраде (Центр регистрации иностранцев), а несовершеннолетних, которые пришли без взрослых, передали в Центр беженцев в Руклу.

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. Просьбы об убежище переданы Департаменту миграции.

Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран. Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов.

Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.