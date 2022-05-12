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Почти год назад, в июне, Литва, а вместе с ней и весь Евросоюз столкнулись с серьезным испытанием: потоком мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу.
Перед лицом кризиса нелегальной миграции государству пришлось быстро искать решения и в экстремальных условиях. За весь этот период в Литве было зарегистрировано около 4,5 тыс. нелегальных мигрантов. Они размещены в пяти центрах регистрации иностранцев в Литве, и сотрудники Красного Креста ежедневно оказывают им помощь.
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