aA
Коронавирусом заболел привитый двумя дозами вакцины депутат литовского парламента Гинтаутас Палуцкас.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сейчас он чувствует себя неплохо.

"Пик прошел. С пятницы, когда я его подхватил, была температура, и все, все уже прошло, прошла волна, сейчас уже началась жизнь. Уже думаю, чем бы заняться", - сказал Палуцкас.

Депутат не знает, где мог подхватить вирус.

"Все же расслабились, люди с "паспортами возможностей" стали повсюду ходить без масок. Кто был бессимптомным носителем – сложно сказать", - заметил он.

Депутат не исключил, что он мог заразиться и во время игры в баскетбол за кубок Балтийской ассамблеи.

"Теоретически такое могло случиться, насколько я знаю, латвийская сборная потом прислала информацию о том, что у них установили случай коронавируса. Водимо, это возможно, но сейчас пандемия, невозможно ткнуть пальцем в кого-то конкретно, и я не собираюсь этого делать. Я сам берегу себя, хожу, как положено, в маске, но, видимо, как-то этот вирус все-таки просочился", - сказал Палуцкас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них (2)

Возможно, из-за большой плотности населения в крупных...

Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей (25)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых...

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей (31)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

Ученый: большая разница между тем, что было в прошлом году, похоже, начинается эпидемия среди привитых (72)

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в воскресенье писал,...

TOP новостей

Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны (57)

Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В Литве предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю, будут и другие изменения (26)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (83)

Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...

Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет (5)

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...

COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них (2)

Возможно, из-за большой плотности населения в крупных...