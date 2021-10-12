Сейчас он чувствует себя неплохо.

"Пик прошел. С пятницы, когда я его подхватил, была температура, и все, все уже прошло, прошла волна, сейчас уже началась жизнь. Уже думаю, чем бы заняться", - сказал Палуцкас.

Депутат не знает, где мог подхватить вирус.

"Все же расслабились, люди с "паспортами возможностей" стали повсюду ходить без масок. Кто был бессимптомным носителем – сложно сказать", - заметил он.

Депутат не исключил, что он мог заразиться и во время игры в баскетбол за кубок Балтийской ассамблеи.

"Теоретически такое могло случиться, насколько я знаю, латвийская сборная потом прислала информацию о том, что у них установили случай коронавируса. Водимо, это возможно, но сейчас пандемия, невозможно ткнуть пальцем в кого-то конкретно, и я не собираюсь этого делать. Я сам берегу себя, хожу, как положено, в маске, но, видимо, как-то этот вирус все-таки просочился", - сказал Палуцкас.