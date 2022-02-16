В больницах находятся 1745 больных COVID-19, 99 из них - в реанимации.

С начала пандемии этой инфекцией в Литве заболели 835 400 человек, скончались 8200 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 4765,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,8%.