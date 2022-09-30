Коронавирус в Литве: 984 новых случая, смертей не фиксировалось

Впервые заразились 757 человек, повторно - 418, в третий раз - 9.
В больницах проходят лечение 172 пациента с COVID-19, из них 12 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 584 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,1%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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