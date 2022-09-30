aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 984 новых случая заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 984 новых случая, смертей не фиксировалось
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 757 человек, повторно - 418, в третий раз - 9.

В больницах проходят лечение 172 пациента с COVID-19, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 584 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Алма Адамкене доставлена в больницу, подозревают коронавирус

Супруга экс-президента Алма Адамкене снова оказалась в...

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус заболел коронавирусом

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус заболел...

TOP новостей

Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями

Председатель Литовской общины в Калининграде...

Delfi.ru: savaitės įvykiai su politologu Vyčiu Jurkoniu

Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия

В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...

Украина просит страны Балтии помочь крымским татарам уйти от мобилизации

Вице -премьер -министр - министр по вопросам...

Arvydas Anušauskas

Министр обороны Литвы: ядерные угрозы Путина – шаг психопата к полному безумию

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что...