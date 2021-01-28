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За минувшие сутки в Литве подтверждены 953 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил Департамент статистики.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1370 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 170 случаев COVID-19, 125 067 человек выздоровели, 50 251 человек все еще болеет.

От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 64 355 человек, двумя дозами – 12 032 человека.

За минувшие сутки взяты 9574 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 901 881.

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