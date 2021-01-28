За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1370 человек.
Кроме того, в общую статистику смертей включен еще шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 170 случаев COVID-19, 125 067 человек выздоровели, 50 251 человек все еще болеет.
От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 64 355 человек, двумя дозами – 12 032 человека.
За минувшие сутки взяты 9574 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 901 881.
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