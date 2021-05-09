Коронавирус в Литве: 883 новых случая, 8 человек скончались

В стране провели 9,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 тысяч житнлей составил 587,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,5 процента.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 257 827 человек.