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В воскресенье Департамент статистики сообщил, что за минувшие сутки в Литве выявлено 883 случая COVID-19, 8 человек скончались.
Коронавирус в Литве: 883 новых случая, 8 человек скончались
© DELFI / Josvydas Elinskas

В стране провели 9,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 тысяч житнлей составил 587,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,5 процента.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 257 827 человек.

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