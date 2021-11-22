Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти

Среди умерших 19 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 176 человек, всего привились 1225 человек.
В больницах сейчас проходят лечение 1558 пациентов с COVID-19, 136 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 4000 молекулярных (ПЦР) и 2900 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 996,1 случаев. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 10%.
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