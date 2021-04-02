Коронавирус в Литве: 810 новых случаев, скончались 10 человек

За минувшие сутки было проведено 9521 молекулярный тест (ПЦР) и 4748 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 349,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.