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За минувшие сутки в стране было выявлено 75 новых случаев коронавируса, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 75 новых случаев, никто не умер
© DELFI / Andrius Ufartas

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