Коронавирус в Литве: 7432 новых случая и 29 смертей

8 из 29 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из установленных за минувшие сутки случаев 6,3 тыс. были первичными заражениями, 1126 – вторичными и 6 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1751 человек, из них 91 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4916,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 826,8 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,2 тыс. человек.