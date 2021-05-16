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За минувшие сутки в Литве было выявлено 740 новых случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 740 новых случаев, скончались 14 человек
© Vidmantas Balkūnas

В стране было проверено 8 926 молекулярных (ПЦР) и 2 966 тестов на антигены.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 565,2 случая.

Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 5,8 процента.

От COVID-19 привили 5 973 человека.

Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней - 1097.

В настоящее время болеют 16 303 человека.

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