Коронавирус в Литве: 740 новых случаев, скончались 14 человек

В стране было проверено 8 926 молекулярных (ПЦР) и 2 966 тестов на антигены.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 565,2 случая.
Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 5,8 процента.
От COVID-19 привили 5 973 человека.
Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней - 1097.
В настоящее время болеют 16 303 человека.
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