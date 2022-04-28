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За минувшие сутки в Литве было выявлено 712 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Slaugytoja Lisabonos ligoninėje.
Slaugytoja Lisabonos ligoninėje.
© Reuters / Scanpix

За сутки впервые коронавирусом заболело 613 человек, второй раз - 93 человека, третий раз - один пациент.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 494 человека - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 29 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 382,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 15,3%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Двое умерших от COVID-19 за минувшие сутки были старше 70 лет, еще один - старше 80 лет, а двое - старше 90 лет. Три летальных случая были у полностью привитых лиц.

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