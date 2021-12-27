Коронавирус в Литве: 639 новых случаев и 13 смертей

10 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1161 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 110 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 724 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,5%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 512,2 тыс. человек, скончались - около 7,3 тыс. человек.