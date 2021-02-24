Коронавирус в Литве: 631 новый случай, скончались 10 человек

За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 247 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 195 481 случай COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 181 230 человек, декларировано 133 125 выздоровевших.

Статистически в настоящее время больны 7592 человека, декларированное число больных составляет 55 697.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3200 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 6231 смерть.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 7054 человека, привитых второй дозой – 1105.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 132 888 человек, двумя дозами – 69 845 человек.

За минувшие сутки было проведено 7802 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 059 580.

Кроме того, за сутки проведено 525 антигенных тестов. В целом их выполнено 30 721.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.