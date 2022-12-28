Коронавирус в Литве: 615 новых случаев, летальных исходов нет

В первый раз заразились 452 человека, во второй — 152, в третий — 11 человек.
В стационарах лечатся 162 пациента с COVID-19, из них 11 — в реанимации.
Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 174,6 случаев на 100 тысяч человек. Уровень положительных диагностических тестов за семь дней в настоящее время составляет 15,5 процента.
В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч случаев коронавируса. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.
В Литве 69,7% населения получили хотя бы одну дозу вакцины.
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