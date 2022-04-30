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За минувшие сутки в Литве было выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 2 человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 580 новых случаев и 2 смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

За сутки впервые коронавирусом заболели 504 человека, повторно - 76 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 393 человека, из них 35 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 338,5 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 14%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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