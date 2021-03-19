За минувшие сутки было проведено 7085 молекулярных тестов (ПЦР), 770 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 239,2 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 208 048 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 193 313 человека, декларировано 149 555 выздоровевших.

Статистически в настоящее время больны 7213 человека, декларированное число больных составляет 50 971.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3452 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6973 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2686 человека, второй дозой - 5240.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 272 246 человек, обеими дозами – 117 839 человек.