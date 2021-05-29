Коронавирус в Литве: 522 новых случая, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 15 172 молекулярных (ПЦР) и 9058 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 323,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 2,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 866 случаев COVID-19. От коронавируса в Литве скончались 4245 человек.