Коронавирус в Литве: 522 новых случая, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 15 172 молекулярных (ПЦР) и 9058 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 323,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 2,8%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 866 случаев COVID-19. От коронавируса в Литве скончались 4245 человек.
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