За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 составил 147,8 случая. Заболеваемость за последние 7 дней составляет 371 человек в сутки.
В минувшую среду представитель ВОЗ предупредил о том, что уровень заболевания коронавирусов увеличился на 20%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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