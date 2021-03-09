Коронавирус в Литве: 462 новых случая, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 6814 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1052 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 237,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6%.

Статистически выздоровели и живы 189 тыс. 70 человек, декларирован 144 тыс. 851 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6629 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 848.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончание болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3341 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6725 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 7585 человек, привитых второй дозой – 901.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 218 тыс. 156 человек, обеими дозами – 86 тыс. 819 человек.