Коронавирус в Литве: 415 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 539 молекулярных (ПЦР) и 7197 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 263,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 2,3%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 тыс. 198 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4283 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8640 смертей.
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