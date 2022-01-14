Коронавирус в Литве: 3947 новых случаев и 10 смертей

9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 1277 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 13,9 тыс. человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1054 человек, 88 из них – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 21 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1438,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 18,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 560 тыс. человек, умерли - около 7,6 тыс. человек.
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