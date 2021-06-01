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За минувшие сутки в Литве подтверждены 375 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
COVID-19 reanimacijos skyrius Brazilijos ligoninėje
COVID-19 reanimacijos skyrius Brazilijos ligoninėje
© AP / Scanpix

За минувшие сутки было проведено 12 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 9533 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 282,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,4%.

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В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 776 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4276 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8623 смерти.

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