За минувшие сутки было проведено 12 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 9533 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 282,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 776 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4276 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8623 смерти.