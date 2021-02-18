Коронавирус в Литве: 365 новых случаев, 11 человек скончались

В среду проверили 5583 тестов на коронавирус.

Статистическое количество больных: 8811 (декларированное: 58 377).

Статистическое количество выздоровевших: 176 925 (декларированное: 127 359).

По информации Департамента статистики, декларированный заболевший - это лицо, которому заболевание было подтверждено, но карточка болезни еще не закрыта - окончание болезни не подтверждено врачом. Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.