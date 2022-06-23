Коронавирус в Литве: 352 новых случая и одна смерть

Впервые заразились 294 человека, повторно - 56 человек, в третий раз - двое.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 57 человек, из них 4 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 101,7 случая - это 2% от максимального показателя заражений, который фиксировался 8 февраля этого года и составлял 5219,2 случая. В начале февраля ежесуточно выявлялось более 14 тыс. заражений коронавирусом.
Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 25,2%.
В целом в стране хотя бы один раз коронавирусом переболели более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
В среду Департамент статистки сообщил об изменениях в подсчете случаев COVID-19.
Общий уровень заболеваемости вычисляется по сумме как первичных, так и вторичных и третичных заражений, по нему пересчитан показатель темпов пандемии, нормализован показатель заболеваемости – заражения за 14 дней, приходящиеся на 100 тыс. жителей.
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