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За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев коронавируса, смертей от этого заболевания не зафиксировано, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 212 новых случаев, смертей не зафиксировано
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 122,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,7%.

За минувшие сутки было сделано 2895 молекулярных (ПЦР) и 2893 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 246 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3104.

От коронавируса в Литве скончались 4416 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9038 смертей.

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