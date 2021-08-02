Коронавирус в Литве: 212 новых случаев, смертей не зафиксировано

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 122,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,7%.

За минувшие сутки было сделано 2895 молекулярных (ПЦР) и 2893 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 246 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3104.

От коронавируса в Литве скончались 4416 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9038 смертей.