Коронавирус в Литве: 211 новых случаев, никто не умер

Новых смертей не фиксируется пять дней подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 70,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней осталась неизменной и составила 2,2%.

За минувшие сутки было сделано 5953 молекулярных (ПЦР) и 7473 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 281 тыс. 284 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1,8 тыс.

От коронавируса в Литве скончались 4411 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9018 смертей.