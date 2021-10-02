19 скончавшихся не были привиты, 2 - привиты.

В целом за минувшие сутки было сделано 8349 прививок.

Коронавирусом на данный момент болеют 16 911.

За последние сутки были госпитализированы 124 человека.

В числе скончавшихся был один человек из группы 50–59 лет, один - 60–69 лет. 9 скончавшихся входили в группу 70–79 лет, 8 - 80–89 лет. Еще два скончавшихся были из группы 90–99 лет.