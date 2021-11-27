Коронавирус в Литве: 2017 новых случаев и 21 смерть

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2773 человек, полную схему вакцинации завершили 19 884 жителя.
В больницах сейчас проходят лечение 1366 пациента с COVID-19, 141 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 12,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 887,3 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных тестов - 10,2%.
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