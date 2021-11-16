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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1915 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1915 новых случаев и 23 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2385 человек, полную схему вакцинации завершили 9855 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1779 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 155 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1192,1 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 12,4%.

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