Коронавирус в Литве: 1915 новых случаев и 23 смерти

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2385 человек, полную схему вакцинации завершили 9855 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1779 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 155 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1192,1 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 12,4%.
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