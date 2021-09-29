Коронавирус в Литве: 1847 новых случаев и 14 смертей

Полностью привит был только один из скончавшихся за минувшие сутки.

2722 человека привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 6,9 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1171 человек – за сутки это число почти не изменилось, 129 из них находится в реанимации.