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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1847 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1847 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Полностью привит был только один из скончавшихся за минувшие сутки.

2722 человека привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 6,9 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1171 человек – за сутки это число почти не изменилось, 129 из них находится в реанимации.

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