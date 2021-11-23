Коронавирус в Литве: 1839 новых случаев и 18 смертей

14 умерших человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2170 человек, полную схему прививки завершили 14 032 человека.

В больницах сейчас проходят лечение 1511 пациентов с COVID-19 - примерно на полсотни меньше, чем сутки назад, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13 600 молекулярных (ПЦР) тестов и 9400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей еще снизился и составил 976,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов на тесты также снизилась до 9,9%.