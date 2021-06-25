Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки было проведено 2438 молекулярных (ПЦР) и 2207 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 43,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,7%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 608 человек.
За минувшие сутки от коронавируса умер один человек из возрастной группы 50-59 лет и два человека из возрастной группы 90-99 лет.
От коронавируса в Литве скончались 4378 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8888 смертей.
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