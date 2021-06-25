aA
За минувшие сутки в стране были выявлены 18 новых случаев коронавируса, скончались 3 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека
© DELFI / Josvydas Elinskas

За минувшие сутки было проведено 2438 молекулярных (ПЦР) и 2207 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 43,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 608 человек.

За минувшие сутки от коронавируса умер один человек из возрастной группы 50-59 лет и два человека из возрастной группы 90-99 лет.

От коронавируса в Литве скончались 4378 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8888 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве выявлено еще 5 случаев дельта-штамма коронавируса (4)

В Литве установлено еще 5 случаев вызывающего...

Глава Минздрава: правительству будет предложено не продлевать карантин в Литве (6)

Комиссия по экстремальным ситуациям предложит...

TOP новостей

Взрывные цены на литовском взморье отдыхающих не отпугнули  сравнение с Турцией и Грецией (26)

В Литве установилась жаркая погода, поэтому жители...

Президент: диалог руководства ЕС с Путиным стал бы недоброй вестью для общества Литвы (216)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча...

Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека (16)

За минувшие сутки в стране были выявлены 18 новых...

После бунта мигрантов в Пабраде местные жители поделились своими опасениями (8)

Жительница Пабраде Жанна сказала журналистам канала...

Предупреждение отдыхающим на взморье: за некоторые нарушения ждут штрафы до 900 евро (5)

Палангская полиция напоминает жителям, что на пляжах и...