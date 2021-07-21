Коронавирус в Литве: 176 новых случаев, смертей не фиксировалось

Это крупнейший показатель новых случаев с 11 июня. Между тем, новых случаев смертей от коронавируса не выявляется уже шестой день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 39,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 1,4%.

За минувшие сутки было сделано 5931 молекулярный (ПЦР) и 2795 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. 93 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1019.

От коронавируса в Литве скончались 4405 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8999 смертей.