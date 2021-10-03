Среди умерших только двое были полностью привиты.

646 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 1102 прививки.

В больницах сейчас проходит лечение 1269 человек, 128 из них находится в реанимации.

За сутки было сделано 7 тысяч молекулярных (ПЦР) и 5 тысяч антигенных тестов на коронавирус.