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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1576 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Среди умерших только двое были полностью привиты.
646 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 1102 прививки.
В больницах сейчас проходит лечение 1269 человек, 128 из них находится в реанимации.
За сутки было сделано 7 тысяч молекулярных (ПЦР) и 5 тысяч антигенных тестов на коронавирус.
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