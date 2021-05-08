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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1486 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев, скончались 4 человека
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 16 717 молекулярных тестов (ПЦР) и 8740 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 581,8 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 256 906 случая COVID-19.

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Статистически выздоровели и живы в настоящее время 231 841 человек, декларированы 185 626 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 975 человека, декларированное число больных составляет 62 190.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4024 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8120 смертей.

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