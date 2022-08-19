Коронавирус в Литве: 1450 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 1105 человек, повторно - 324, в третий раз - 21 человек.

В больницах проходят лечение 169 пациентов с COVID-19, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 603,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53,6%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.