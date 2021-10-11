Коронавирус в Литве: 1238 новых случаев и 14 смертей

Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 254 человека. В целом за сутки были привиты 462 человека.
В больницах сейчас проходит лечение 1492 человека. 130 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 5200 молекулярных (ПЦР) и 4500 антигенных тестов на коронавирус.
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